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Стали известны имена задержанных в США россиян

Граждан РФ подозревают в мошенничестве

Министерство Юстиции США рассказало о том, кто из россиян был задержан накануне по делу об отмывании денег. Их имена – Максим Суверин, Станислав Лисицкий, Алексей Ливадный, Николай Тупикин и Кирилл Дедусев.

Как рассказала представитель американского ведомства Николь Навас Оксман, подозреваемых задержали в Бостоне по отдельности в течение нескольких дней. Суверина сотрудники ФБр поймали 30 июля, Ливадного и Тупикина – 1 августа, Дедусева – 2 августа.

Диппредставительство РФ в США уже обратилось в ФБР за разъяснением ситуации. Также российская сторона запросило информацию по произошедшему в Госдепе.

"Запросили информацию о местонахождении арестованных. Работаем над установлением прямой связи с задержанными, чтобы убедиться в соблюдении их законных прав", – говорится в заявлении.

В ведомстве также пообещали оказать россиянам консульскую помощь.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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