Стали известны имена задержанных в США россиян

Здоровье
- Мужчин уличили в странной интимной слабости
- У тучных людей нашли новый недостаток
- Рак научились усыплять
Министерство Юстиции США рассказало о том, кто из россиян
был задержан накануне по делу об отмывании денег. Их имена – Максим Суверин,
Станислав Лисицкий, Алексей Ливадный, Николай Тупикин и Кирилл Дедусев.
Как рассказала представитель американского ведомства Николь Навас Оксман, подозреваемых задержали в Бостоне по отдельности в течение нескольких дней. Суверина сотрудники ФБр поймали 30 июля, Ливадного и Тупикина – 1 августа, Дедусева – 2 августа.
Диппредставительство РФ в США уже обратилось в ФБР за разъяснением ситуации. Также российская сторона запросило информацию по произошедшему в Госдепе.
"Запросили информацию о местонахождении арестованных. Работаем над установлением прямой связи с задержанными, чтобы убедиться в соблюдении их законных прав", – говорится в заявлении.
В ведомстве также пообещали оказать россиянам консульскую помощь.
Жителям Незалежной рекомендовали заклеивать окна и устанавливать печки
Им померещились сразу два российских лидера