Бывшая звезда "РЕН ТВ" проведет ближайшие два месяца под стражей

Экс-ведущий телепрограммы "Ремонт по-честному" Алексей Самсонов арестован по решение Лефортовского районного суда.



Как сообщила пресс-секретарь суда Екатерина Краснова, телеведущий будет находиться под стражей до 15 октября. Против него готовят обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, передает агентство "Москва".

Ранее стало известно, что у Алексея Самсонова произошел конфликт с соседом из-за машины. Во время ссоры журналист достал травматический пистолет и выстрелил в обидчика четыре пули. Кроме того, он ударил соперника по голове так сильно, что тот получил серьезную черепно-мозговую травму.