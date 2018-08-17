Здоровье
- Уникальный напиток спасет от проблем с потенцией
- Названа причина женской головной боли
- Любимый овощ россиян защитит кишечник от рака
Экс-ведущий телепрограммы "Ремонт по-честному" Алексей
Самсонов арестован по решение Лефортовского районного суда.
Как сообщила пресс-секретарь суда Екатерина Краснова, телеведущий будет находиться под стражей до 15 октября. Против него готовят обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, передает агентство "Москва".
Ранее стало известно, что у Алексея Самсонова произошел конфликт с соседом из-за машины. Во время ссоры журналист достал травматический пистолет и выстрелил в обидчика четыре пули. Кроме того, он ударил соперника по голове так сильно, что тот получил серьезную черепно-мозговую травму.
Пока главный вопрос, из-за которого глава Кремля отправился на поклон к фрау канцлерин, держится в секрете
Визит российского президента назвали разрушительным для страны