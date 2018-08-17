Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Телеведущий Алексей Самсонов отправился за решетку

Алексей Самсонов. Кадр youtube.com
Бывшая звезда "РЕН ТВ" проведет ближайшие два месяца под стражей

Экс-ведущий телепрограммы "Ремонт по-честному" Алексей Самсонов арестован по решение Лефортовского районного суда.

Как сообщила пресс-секретарь суда Екатерина Краснова, телеведущий будет находиться под стражей до 15 октября. Против него готовят обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, передает агентство "Москва".

Ранее стало известно, что у Алексея Самсонова произошел конфликт с соседом из-за машины. Во время ссоры журналист достал травматический пистолет и выстрелил в обидчика четыре пули. Кроме того, он ударил соперника по голове так сильно, что тот получил серьезную черепно-мозговую травму.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...

Путин с Меркель готовят заявление

Пока главный вопрос, из-за которого глава Кремля отправился на поклон к фрау канцлерин, держится в секрете

Приглашение Путина на свадьбу возмутило австрийцев

Визит российского президента назвали разрушительным для страны

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей