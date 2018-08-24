Расстрелявший московских полицейских мужчина умер

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В столичном госпитале скончался человек, открывший огонь по
сотрудникам полиции накануне в Москве.
Об этом сообщил источник РИА "Новости". Смерть наступила ночью в результате ответного выстрела.
"Его прооперировали, но спасти не смогли", – рассказал источник.
В четверг, 23 августа, в столице на улице Сивцев Вражек около дома 43 неизвестный обстрелял двух полицейских полка по охране дипломатических представительств. Один из правоохранителей был ранен.
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