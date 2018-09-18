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На федеральной дороге М-4 произошла серьезная авария, в
которой пострадали десятки людей.
В ДТП попали два пассажирских автобуса, пишет telegram-канал Life Shot. В результате были ранены 40 человек.
Как уточняет telegram-канал НТВ, авария произошла на 525-м километре, который проходит через Воронежскую область. Также сообщается, что трое человек погибли. Состояние 10 пострадавших врачи оценили как тяжелое.
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