Столкнулись два автобуса

На федеральной дороге М-4 произошла серьезная авария, в которой пострадали десятки людей.



В ДТП попали два пассажирских автобуса, пишет telegram-канал Life Shot. В результате были ранены 40 человек.

Как уточняет telegram-канал НТВ, авария произошла на 525-м километре, который проходит через Воронежскую область. Также сообщается, что трое человек погибли. Состояние 10 пострадавших врачи оценили как тяжелое.