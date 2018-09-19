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В Подмосковье столкнулись два грузовика

На кузов большегруза свалилась фура

На Фрязевском шоссе в поселке Фрязево городского округа Электросталь произошла серьезная авария.

"Я ехал позади него, водитель грузовика потерял бдительность и пропустил поворот, резко завернул и в итоге рухнул кузовом на вторую фуру. Водителя зажало в машине, его достали. Он отбил грудину", – рассказал очевидец интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

СК счастью, в ДТП никто не погиб, на шоссе скопилась огромная пробка. Сейчас на дороге работают сотрудники ДПС и МЧС. 

Валентина МАЙОРОВА
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