В Подмосковье столкнулись два грузовика

На кузов большегруза свалилась фура

На Фрязевском шоссе в поселке Фрязево городского округа Электросталь произошла серьезная авария.

"Я ехал позади него, водитель грузовика потерял бдительность и пропустил поворот, резко завернул и в итоге рухнул кузовом на вторую фуру. Водителя зажало в машине, его достали. Он отбил грудину", – рассказал очевидец интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

СК счастью, в ДТП никто не погиб, на шоссе скопилась огромная пробка. Сейчас на дороге работают сотрудники ДПС и МЧС.