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СМИ: в гибели заместителя Юрии Чайки нашли криминал

История с авиакатастрофой в Костромской области получила неожиданный поворот

Крушение вертолета AS-350 B3, в котором находился замгенпрокурора РФ Саак Карапетян, могло случиться из-за того, что в полете был застрелен пилот.

Об этом сообщает источники радиостанции "Говорит Москва" в силовом ведомстве.

По его словам, перед аварией в пилоту в спину дважды выстрелили из карабина.

Вертолет с заместителем генпрокурора РФ Юрия Чайки разбился 3 октября в Костромской области. Всего погибло четверо человек.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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