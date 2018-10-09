В Каспийске утонул БТР

Нибиру
- Нибиру навлекла на Землю нашествие инопланетян
- Уже здесь: Нибиру засекли под Новороссийском
- Землетрясение в Индонезии случилось из-за приближения Нибиру
127 новости
Во время учений в Дагестане утонул бронетранспортер, в нем находились двое военнослужащих, одного спасти не удалось. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, ЧП произошло во время десантирования с корабля.
Голландцы прокололись с российскими "шпионами"
Британское правительство не дает никаких подробностей на фоне обвинений нашей страны в захвате островов и заявлений о назревающем конфликте