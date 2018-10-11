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Актер из "Глухаря" оставил предсмертную записку

Появились подробности смерти Михаила Фатеева

Артист Михаил Фатеев, который, по версии следствия, покончил с собой в изоляторе, оставил после себя послание.

Об этом сообщил источник РИА "Новости" в правоохранительных органах.

"Рядом с телом обнаружена предсмертная записка, в которой Фатеев просит никого не винить в его смерти", – рассказал источник.

Фатеев снимался в ряде известных отечественных сериалах и фильмах – "Глухарь", "Марш Турецкого" и "Диверсант". 

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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