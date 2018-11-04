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В Красноярске сел пострадавший в полете авиалайнер

Обошлось без пострадавших

Boeing-737, летевший рейсом Новосибирск – Санья, успешно приземлился в красноярском аэропорту.

Как рассказали РИА "Новости" в пресс-службе аэропорта, жизням пассажиров во время посадки ничто не угрожало.

"Посадка прошла в штатном режиме", – сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что у самолета в воздухе треснуло лобовое стекло. На борту авиалайнера находилось 166 пассажиров и 6 членов экипажа.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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