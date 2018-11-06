Еще одно российское судно пострадало во время ремонта

В Архангельской области произошло второе за неделю ЧП

На архангельском судоремонтном заводе загорелся траулер "Соломбала", который ремонтируют с лета прошлого года. Пожар вспыхнул в трюме корабля во время сварочных работ.



Сигнал о происшествии поступил в 16:06 по местному времени, рассказали в пресс-службе МЧС России по Архангельской области. Возгоранию присвоили повышенный уровень сложности – "1-бис". В ведомстве уточнили, что огонь не успел причинить много вреда судну.

"По всей видимости, искры от сварки попали в трюм, где загорелась доска и утеплитель. Благодаря быстрым действиям пожарных ущерб от возгорания минимальный: выгорела всего половина квадратного метра утеплителя", – рассказали Flashnord в МЧС.

Примечательно, что это уже не первый случай возгорания на "Соломбале". То же самое произошло в конце сентября, когда пожар возник в каюте из-за включенного электрического чайника.

Ранее, 30 октября, в Мурманской области во время ремонта авианосца "Адмирал Кузнецов" рухнул кран, в результате чего пострадало четыре человека. Кроме того, при падении кран повредил и авианосец, оставив в его борте внушительную пробоину.