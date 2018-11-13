Башкирская дознавательница раскрыла подробности изнасилования

Офицеры издевались над коллегой до пяти утра

В заявлении 23-летняя жертва изложила всю правду о произошедшем в ту злополучную ночь. По иронии судьбы документ о возбуждении уголовного дела попал в руки журналистов.

Со слов девушки, она приняла приглашение коллег и прибыла в отдел миграции на служебном автомобиле, где ее ждали три офицера. Дружная компания устроила алкогольную вечеринку.

Изрядно приняв на грудь, мужчины начали приставать к молодой дознавательнице. Затем дело дошло до рукоприкладства, пишет "Комсомольская правда".

Вырваться из крепких офицерских "лап" девушке в форме не удалось. Избив ее, полицейские принялись срывать одежду и надругались над ней.

Это было не просто изнасилование, уточнила потерпевшая, пьяные коллеги склоняли ее против воли к действиям сексуального характера. В миграционном отделе она была с 19:30 до 5:00.

Незамедлительно жертва в погонах отправилась писать заявление.

Напомним, о секс-скандале в Уфе стало известно в начале ноября. Тогда сообщалось, что в ночь на 30 октября в здании РУВД трое высокопоставленных сотрудников напились и надругались над 23-летней девушкой-дознавателем.