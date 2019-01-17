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В Великобритании задержали сухогруз "Кузьма Минин"

Судно арестовали за долги судовладельца

Корабль Мурманского морского пароходства попал под арест в начале января. Об этом сообщил координатор Международной федерации транспортных рабочих Сергей Фишов.

"Кузьма Минин", на борту которого находилось 18 человек, сел на мель из-за небезопасных условий плавания в районе Фалмут в декабре 2018-го. Сухогруз получил повреждения во время инцидента.

Представители Мурманского морского пароходства не стали комментировать информацию об аресте агентству РИА "Новости". В компании признают финансовые проблемы, но отрицают тот факт, что находятся на грани банкротства. Как минимум семь судов ММП, которые находятся за границей, испытывают проблемы. 

Полина ИВАНОВА
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