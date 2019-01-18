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Названа причина пожара в типографии Санкт-Петербурга

В здании произошел взрыв

Директор газетного комплекса Валерий Туманов заявил, что ЧП случилось в комнате, где занимаются ремонтом кассовых аппаратов. Что именно взорвалось, неизвестно.

Как сообщает, издание "Фонтанка", в 2018-м МЧС выявило ряд нарушений в типографии, но они не могли спровоцировать взрыв.

По информации агентства FlashNord, от пожара, в котором погибло три человека, чудом спаслась беременная женщина, вышедшая из комнаты за кофе.  

Полина ИВАНОВА
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