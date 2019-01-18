Названа причина пожара в типографии Санкт-Петербурга

Нибиру
- Начинается: посланец с Нибиру скоро встретится с землянами
- НЛО с Нибиру напугало американцев
- Угроза миновала: NASA взорвали Нибиру
178 новости
Директор газетного комплекса Валерий Туманов заявил, что ЧП случилось в комнате, где занимаются ремонтом кассовых аппаратов. Что именно взорвалось, неизвестно.
Как сообщает, издание "Фонтанка", в 2018-м МЧС выявило ряд нарушений в типографии, но они не могли спровоцировать взрыв.
По информации агентства FlashNord, от пожара, в котором погибло три человека, чудом спаслась беременная женщина, вышедшая из комнаты за кофе.
Белый дом крепко вцепился в "ракету-нарушителя"
Британские спецслужбы неумело инсценировали покушение на экс-полковника ГРУ и его дочь