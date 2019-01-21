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В Одессе подорвали застройщика

Взрыв произошел у ресторана "Арт-Шат"

Сегодня около полудня в Ванном переулке в Одессе прогремел взрыв. Самодельное взрывное устройство сработало у ресторана "Арт-Шат", когда мимо него проходили двое мужчин, один из которых известный местный застройщик Олег Невзоров.

Как сообщает одесское издание "Думская" со ссылкой на источник в прокуратуре города, в качестве "бомбы" использовалась железная трубка, начиненная порохом и заложенная под одним из деревянных лотков. Мощность заряда до 200 г в тротиловом эквиваленте. Устройство оказалось без поражающих элементов.

Небольшую царапину получил от отлетевшей деревяшки знакомый бизнесмена. От госпитализации мужчина отказался.

В полиции считают, что, возможно, предпринимателя таким образом пытались запугать.

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