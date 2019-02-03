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После смерти детей в Калуге закатили вечеринку

Фото: www.globallookpress.com
Смерть школьников в ДТП по дороге на концерт в Вязьму, не стала поводом для отказа от праздника

Третьего февраля утром 30 девочек из танцевальной группы "Колибри" в Ярцево выехали на конкурс "Жемчужина талантов" в Вязьме. На трассе их автобус перевернулся. Погибли семеро: четверо детей и трое взрослых. Остальные получили серьезные травмы. Увы, страшное ДТП не стало поводом отмены концерта: он состоится, пусть даже и без них. 

О том, что отменять конкурс никто не будет рассказали в местной филармонии, где он и проходит пишет "Московский комсомолец". Представители заведения пояснили, что соревнования "уже вовсю идут" и даже вечерний гала-концерт никто отменять не собирается, пока уж точно. 

В это время у Дворца культуры в Ярцево, где занимались дети, появился стихийный мемориал. Неравнодушные приходят к зданию и оставляют там игрушки и цветы. 

Авария произошла около 9:15 на 28-м км дороги Калуга – Вязьма. Автобус, в котором было 47 пассажиров (из них 31 ребенок), вылетел в кювет. Дети ехали на конкурс талантов. Пострадал 21 человек, из них 20 детей. Их вытаскивали спасатели из искореженного автомобиля. 

По данным СМИ, водитель опасного автобуса был трезв. На него завели уголовное дело. Родственникам погибших пообещали выплатить компенсацию – один миллион рублей каждой семье. 


Марина МОНРО
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