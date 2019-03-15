В Новой Зеландии прозвучали взрывы

Новозеландский кошмар продолжается

В крупнейшем городе Новой Зеландии Окленде в районе вокзала и торгового центра послышался звук взрыва.

По информации New Zealand Herald, полиция взорвала два рюкзака со взрывчаткой, найденные на железнодорожной станции Бритомарт. Эвакуация вокзала не проводилась.



Ранее СМИ сообщили, что в двух мечетях в новозеландском городе Крайстчерч злоумышленник расстрелял горожан. По последним данным, погибли 49 человек, 48 были ранены. Полиция арестовала четверых: трех мужчин и одну женщину.