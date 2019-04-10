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Сбербанк оставил россиян без доступа к деньгам

Это уже второй сбой на неделю

Пользователи "Сбербанк Онлайн" в среду, 10 апреля, не могут  совершать операции с собственными средствами. При попытке входа в систему им выдается сообщение с просьбой повторить попытку через 15 минут. 

При этом, по данным телекомпании "Дождь", изначально в пресс-службе финансовой организации обещали все исправить к 13.00 мск.

Предыдущий сбой  в сервисах Сбербанка произошел 8 апреля. Тогда пользователи также не могли войти в личный кабинет "Сбербанка онлайн", а также совершать операции через банкоматы.  

Николай ВИКТОРОВ
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