В работе Сбербанка произошел сбой

Трудности испытали пользователи онлайн приложений организации

Клиенты Сбербанка в понедельник, 8 апреля, столкнулись с невозможностью совершать платежи и переводы через систему "Сбербанк-онлайн" и банкоматы кредитной организации. Россияне начали жаловаться на сбой примерно в 09:30 мск. Проблемы возникли во всех регионах страны, передает "Свободная пресса".

В пресс-службе банка подтвердили возникновение неполадок в работе платежной системы и сообщили, что специалисты уже работают над их устранением.

"Если сейчас у вас не проходят платежи и переводы в Сбербанк Онлайн или банкомате, пожалуйста, не беспокойтесь. Наши специалисты уже разбираются с проблемой и все починят в ближайшее время. Извините за неудобства", – говорится в сообщении банка.

