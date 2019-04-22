В столице Шри-Ланки взорвалась еще одна бомба

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В Коломбо произошел взрыв в ходе работ по обезвреживанию взрывного устройства в грузовике.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидца происшествия. Минивэн, стоявший недалеко от церкви, взорвался, когда саперы попытались обезвредить найденную бомбу. Официальные лица пока не прокомментировали этот эпизод.
На Шри-Ланке в день празднования католической Пасхи, 21 апреля, произошла серия взрывов. Погибли 290 человек, более 500 получили ранения.
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