Скорая помощь попала в аварию в Москве

Пострадавшие госпитализрованы

Карета скорой помощи перевернулась после ДТП на улице Промышленная на юге столицы.

По сообщению РИА ФАН, водитель грузовика выезжавший со второстепенной дороги, не пропустил неотложку.

От сильного удара автомобиль с медиками опрокинулся набок. Врач, фельдшер и водитель получили травмы и были отправлены в больницу.

