Скорая помощь попала в аварию в Москве

Нибиру
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Карета скорой помощи перевернулась после ДТП на улице Промышленная на юге столицы.
По сообщению РИА ФАН, водитель грузовика выезжавший со второстепенной дороги, не пропустил неотложку.
От сильного удара автомобиль с медиками опрокинулся набок. Врач, фельдшер и водитель получили травмы и были отправлены в больницу.
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