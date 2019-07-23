Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Вылетевший рейс из Анталии в Москву вернули обратно из-за ЧП

Накануне рейс уже был задержан

Самолет Boeing 767 авиакомпании AzurAir, летевший из турецкого города Анталья в Москву, возвращается в аэропорт вылета.

Ранее вылет пассажиров этого рейса был задержан на 16 часов из-за поломки воздушного судна, рассказали "Интерфаксу" в аэропорту курорта.

Через 10 минут после взлета командир лайнера доложил диспетчерам о нештатной ситуации. Самолет развернулся над Средиземным морем и направился в аэропорт вылета.

Этот рейс в понедельник, 22 июля, неоднократно откладывался: более пятисот туристов не могли вылететь из-за поломки самолета.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

"Махровая уголовщина": в деле перевала Дятлова всплыла очевидная ложь

Найдена новая улика, которая опровергает официальную версию гибели туристов

Киев списал на Москву коллапс на украинской железной дороге

Незалежная испытывает дефицит товарных вагонов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей