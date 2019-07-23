Вылетевший рейс из Анталии в Москву вернули обратно из-за ЧП

Нибиру
- Пришельцы ударили по человечеству из облаков
- В Крыму и на Урале нашли логова пришельцев
- Пришельцы идут: захват России начался с Курил
311 новости
Самолет Boeing 767 авиакомпании AzurAir, летевший из турецкого города Анталья в Москву, возвращается в аэропорт вылета.
Ранее вылет пассажиров этого рейса был задержан на 16 часов из-за поломки воздушного судна, рассказали "Интерфаксу" в аэропорту курорта.
Через 10 минут после взлета командир лайнера доложил диспетчерам о нештатной ситуации. Самолет развернулся над Средиземным морем и направился в аэропорт вылета.
Этот рейс в понедельник, 22 июля, неоднократно откладывался: более пятисот туристов не могли вылететь из-за поломки самолета.
Найдена новая улика, которая опровергает официальную версию гибели туристов