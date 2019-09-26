Нибиру
- Камчатка под ударом: небесные драконы с Нибиру атакуют Россию
- В любую минуту взорвется: на кадрах с Юпитера нашли тень от Нибиру
- Это конец: Нибиру заслонила Cолнце
360 новости
Лайнеры авиакомпаний Swiss и NordStar, летевшие навстречу друг другу, едва не столкнулись в Московской воздушной зоне.
Как сообщил агентству городских новостей "Москва" источник в авиаотрасли, на борту самолета, выполнявшего рейс из Женевы – Москву, сработала система предупреждения столкновения в воздухе.
В опасной близости от борта авиакомпании Swiss оказался самолет компании NordStar, летевший из Москвы в греческий город Закинтос.
В среду, 25 сентября, в аэропорту города Барнаул у воздушного судна Boeing загорелась стойка шасси. Все пассажиры и члены экипажа были оперативно эвакуированы.
Режиссера сравнили с чертом и указали ему на недостатки
Президент Украины не смог сдержать эмоций