Страшной авиакатастрофы удалось избежать в последний момент

Лайнеры авиакомпаний Swiss и NordStar, летевшие навстречу друг другу, едва не столкнулись в Московской воздушной зоне.

Как сообщил агентству городских новостей "Москва" источник в авиаотрасли, на борту самолета, выполнявшего рейс из Женевы – Москву, сработала система предупреждения столкновения в воздухе.

В опасной близости от борта авиакомпании Swiss оказался самолет компании NordStar, летевший из Москвы в греческий город Закинтос.

В среду, 25 сентября, в аэропорту города Барнаул у воздушного судна Boeing загорелась стойка шасси. Все пассажиры и члены экипажа были оперативно эвакуированы.