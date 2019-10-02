Сотрудника компании подозревают в крупном хищении

Заместителя генерального директора компании "Аэрофлот" задержали по делу о мошенничестве.

Член общественного совета авиакомпании адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы зама гендиректора, уже заявил ТАСС, что претензии следствия несправедливы, и его клиент "не может быть причастен к каким-либо противоправным действиям, связанным с хищением средств".

Еще одним фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере стала юрист.

Ранее стало известно, что замгендиректора "Аэрофлота" вызвали на допрос в Следственный комитет.