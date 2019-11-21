Нибиру
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В центре Москвы задержали гражданку Украины. Женщина бродила вокруг Кремля и требовала пропустить ее к "мужу", президенту РФ Владимиру Путину.
Сотрудники ФСО предположили, что приехавшая с Украины 36-летняя Наталья страдает расстройством психики. Женщину доставили в столичную психиатрическую больницу им. Алексеева (бывш. им. Кащенко), сообщает МК.
Ранее Путин признавался, что сохранил хорошие отношения с бывшей супругой Людмилой.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем