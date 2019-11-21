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На Красной площади задержали "жену Путина"

На Красной площади задержали "жену Путина"
Фото: pixabay.com
Женщина пыталась проникнуть в Кремль

В центре Москвы задержали гражданку Украины. Женщина бродила вокруг Кремля и требовала пропустить ее к "мужу", президенту РФ Владимиру Путину.

Сотрудники ФСО предположили, что приехавшая с Украины 36-летняя Наталья страдает расстройством психики. Женщину доставили в столичную психиатрическую больницу им. Алексеева (бывш. им. Кащенко), сообщает МК.

Ранее Путин признавался, что сохранил хорошие отношения с бывшей супругой Людмилой.

Николай ВИКТОРОВ

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Сохранил хорошие отношения, но мальчиков в живот целовать любит больше! ;)
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