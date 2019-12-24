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В ночь на 24 декабря в Паттайе погиб 45-летний Владимир Джумок – он упал в жилом комплексе Acqua.
По сообщению портала The Nation Thailand, охранник дома рассказал полицейским, что слышал, как два иностранца ссорились. По предварительной информации, Джумок перед смертью поругался с возлюбленной. Обстоятельства происшествия выясняются.
Тело погибшего отправлено в Институт судебной медицины для вскрытия.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем