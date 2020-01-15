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Рано утром 15 января в Уфе произошел взрыв бытового газа. В результате происшествия обрушился потолок. Пострадали три человека, в том числе один ребенок.
Как передает телеканал "360" со ссылкой на очевидца, инцидент произошел примерно в 06:30. По данным ГУ МЧС по Башкирии, которые приводит РИА ФАН, 28 человек эвакуировались самостоятельно. Повреждения при взрыве получили две квартиры.
Среди возможных причин обрушения рассматриваются техническая неисправность и человеческий фактор. Уточняется, что само по себе здание ветхое и необходимо уточнить, когда производилось обслуживание и ремонт газового оборудования.
"Пятый канал" опубликовал видеоролик с комментарием сотрудника МЧС. В настоящее время на месте происшествия работают спасательные группы.
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