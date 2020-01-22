Пожилая женщина отказывается открыть дверь в квартиру

На восточной улице ЧП: старушка заявила, что зарежет правнука и грозит выбросить его из окна. Спасателей вызвали очевидцы, услышавшие крики.

Как сообщает Mash, мать ребенка ведет переговоры с захватившей ребенка пенсионеркой через дверь квартиры. Женщина потребовала пустить к ней представителей прессы. На место происшествия выехали сотрудники Следственного комитета России.