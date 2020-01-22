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В Москве пенсионерка угрожает выбросить ребенка с третьего этажа

В Москве пенсионерка угрожает выбросить ребенка с третьего этажа
Фото: Konstantin Kokoshkin/www.globallookpress.com
Пожилая женщина отказывается открыть дверь в квартиру

    На восточной улице ЧП: старушка заявила, что зарежет правнука и грозит выбросить его из окна. Спасателей вызвали очевидцы, услышавшие крики.

    Как сообщает Mash, мать ребенка ведет переговоры с захватившей ребенка пенсионеркой через дверь квартиры. Женщина потребовала пустить к ней представителей прессы. На место происшествия выехали сотрудники Следственного комитета России.

    Валентина МАЙОРОВА

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