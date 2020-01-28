Корабль так и не удалось спасти

Горевший в Охотском море траулер Enigma Astralis затонул. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Росморречфлот. Российские спасатели эвакуировали в этого судна 47 моряков, которые занимались ловлей рыбы в 130 км от порта Магадан.

От идеи высадиться на судне и потушить его пришлось отказаться, так как существовал серьезный риск взрыва хладагентов. Затем начался шторм, который также препятствовал тушению.

Сообщается, что 25 января с траулером был потерян радиолокационный контакт, а спустя три дня траулер "Иматра" нашел гидролокатором объект, который предположительно и является Enigma Astralis.

Пожар на затонувшем судне начался 21 января и продолжался около четырех суток. Всего в поисковой операции участвовали 11 судов.