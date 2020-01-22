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Спасатели дадут взорваться траулеру в Охотском море

Спасатели дадут взорваться траулеру в Охотском море
Кадр youtube.com
Высаживаться на судно опасно для жизни

На горящем в Охотском море рыболовецком траулере Enigma Astralis могут взорваться хладагенты. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на администрацию морского порта Петропавловск-Камчатский.

"На судне видны языки пламени, высаживаться на него опасно для жизни", 

передает агентство. Кроме того, теоретически остается опасность взрыва резервуаров с горючим, однако, по данным спасателей, они находятся ниже ватерлинии и угроза минимальна.

Ранее к Enigma Astralis подошло спасательное судно ледового класса "Сибирский". Однако тушить пожар экипаж не решился из-за опасности взрыва, а также потому, что все 47 членов экипажа судна успешно эвакуированы.

Пожар на траулере начался в ночь со вторника на среду – загорелась надстройка судна. Сообщается, что Enigma Astralis работал на промысле в акватории Охотского моря в 80 милях от порта Магадан. Никто из терпящих бедствие моряков не пострадал.

Александр ИЛЬИН

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