В Севастополе загорелся военный корабль

Экипаж экстренно эвакуировали

На ракетном катере Р-71 "Шуя" произошел пожар. Это подтвердили в Центре обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя в четверг, 3 октября.

Огонь вспыхнул, когда корабль находился на территории 13-го судоремонтного завода в Килен-балке, где проводится комплексное обслуживание судов ВМФ.

"При запуске одного из механизмов на ремонтируемом катере "Шуя" произошло возгорание", – приводит "Интерфакс" слова пресс-секретаря завода Сергея Горбачева.

По предварительным данным, пострадавших нет, экипаж эвакуирован. Огонь потушили, задымление еще сохраняется.

ФГУП "13 судоремонтный завод Черноморского флота" находится в ведении Минобороны России.