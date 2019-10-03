В Севастополе загорелся военный корабль

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На ракетном катере Р-71 "Шуя" произошел пожар. Это подтвердили в Центре обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя в четверг, 3 октября.
Огонь вспыхнул, когда корабль находился на территории 13-го судоремонтного завода в Килен-балке, где проводится комплексное обслуживание судов ВМФ.
"При запуске одного из механизмов на ремонтируемом катере "Шуя" произошло возгорание", – приводит "Интерфакс" слова пресс-секретаря завода Сергея Горбачева.
По предварительным данным, пострадавших нет, экипаж эвакуирован. Огонь потушили, задымление еще сохраняется.
ФГУП "13 судоремонтный завод Черноморского флота" находится в ведении Минобороны России.
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