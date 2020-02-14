Среди жертв пассажиров нет

В результате жесткой посадки вертолета Ми-8 на Ямале погибли два человека. Это члены экипажа, сообщил представитель экстренных служб региона.

Из корпуса летального аппарата извлекли тела погибших, пишет РИА "Новости".

На борту Ми-8 находились сотрудники компаний "Газпромнефть-ГЕО" и "ГПН-Снабжения", никто из них не пострадал, передает "Интерфакс".

Причиной падения вертолета называют сломанные лопасти. По предварительным данным, машина попала в буран и была сильно повреждена, информирует "Царьград".