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При посадке Ми-8 погибли два человека

Среди жертв пассажиров нет

В результате жесткой посадки вертолета Ми-8 на Ямале погибли два человека. Это члены экипажа, сообщил представитель экстренных служб региона. 

Из корпуса летального аппарата извлекли тела погибших, пишет РИА "Новости". 

На борту Ми-8 находились сотрудники компаний "Газпромнефть-ГЕО" и "ГПН-Снабжения", никто из них не пострадал, передает "Интерфакс". 

Причиной падения вертолета называют сломанные лопасти. По предварительным данным, машина попала в буран и была сильно повреждена, информирует "Царьград"

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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