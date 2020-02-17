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Погибший вместе с беременной женой бизнесмен оказался чемпионом СССР

После трагедии в Калиниграде всплыли неожиданные подробности

Калининградский предприниматель Вадим Янголенко, которого застрелили с супругой на глазах 13-летнего сына, был двукратным чемпионом СССР по горнолыжному спорту. 

В 1985 г. он стал первым красноярцем, кто занял первое место в соревнованиях по слалому в возрасте до 18 лет.

Второй раз чемпионом страны его назвали в 1989 г., сообщает российская федерация горнолыжного спорта. 

Бизнесмена из Калининграда и его беременную жену расстреляли у центрального рынка Калининграда 15 февраля. "Утро" рассказало о подробностях трагедии.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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