Он знал о планах задержанных

В Курганской области ФСБ задержала 16-летнего подростка, который владел информацией о планах подготовки теракта в Крыму.

Молодой человек поддерживал связь с задержанными через интернет, он дал свидетельские показания, сообщает Ura.ru со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.

"Утро" рассказало подробности о предотвращенной трагедии в крымских школах.



