Следствие ведется еще в трех регионах России

20 февраля Киевский районный суд Симферополя постановил заключить под стражу на два месяца подростков, которые готовили теракты в керченских учебных заведениях.

Подозреваемые арестованы до 18 апреля включительно, сообщила журналистам в суде представитель Главного следственного управления СКР по Крыму Ольга Постнова. Заседание проходило в закрытом режиме без представителей СМИ.

Ольга Постнова отметила, что следствие ведется еще в трех российских регионах. В них проживают люди, с которыми общались заключенные, передает "Интерфакс".

На Урале нашли еще одного участника подготовки терактов.