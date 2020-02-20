Политика

Рецепты

Гороскопыˆ

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Готовивших теракты в Керчи подростков арестовали

Следствие ведется еще в трех регионах России

20 февраля Киевский районный суд Симферополя постановил заключить под стражу на два месяца подростков, которые готовили теракты в керченских учебных заведениях. 

Подозреваемые арестованы до 18 апреля включительно, сообщила журналистам в суде представитель Главного следственного управления СКР по Крыму Ольга Постнова. Заседание проходило в закрытом режиме без представителей СМИ. 

Ольга Постнова отметила, что следствие ведется еще в трех российских регионах. В них проживают люди, с которыми общались заключенные, передает "Интерфакс".

На Урале нашли еще одного участника подготовки терактов

Алина ПОПЛАВСКАЯ

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

"Хоронить будут своим кругом": Заворотнюк закроют от народа

Родные не дадут попрощаться поклонникам со звездой "Моей прекрасной няни", считают интернет-пользователи

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей