Преступление спланировали подростки

ФСБ пресекла нападение на школу в Саратове. Двоих подростков 2005 г. р. задержали на территории заброшенного бомбоубежища, где они хранили в тайнике обрез охотничьего ружья.

Во время атаки мальчишки планировали использовать самодельные зажигательные смеси, которые были созданы по инструкциям в свободном доступе, сообщает RT.

Следственное управление СКР по Саратовской области возбудило уголовное дело по статье по ч. 1 ст. 30 и пунктам "а", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Приготовление к совершению группой лиц по предварительному сговору убийства двух и более лиц"), передает Центр общественных связей ФСБ.

Ранее стало известно о подготовке подростками теракта в Керчи.