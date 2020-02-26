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В Саратове предотвратили вооруженное нападение на школу

Преступление спланировали подростки

ФСБ пресекла нападение на школу в Саратове. Двоих подростков 2005 г. р. задержали на территории заброшенного бомбоубежища, где они хранили в тайнике обрез охотничьего ружья. 

Во время атаки мальчишки планировали использовать самодельные зажигательные смеси, которые были созданы по инструкциям в свободном доступе, сообщает RT

Следственное управление СКР по Саратовской области возбудило уголовное дело по статье по ч. 1 ст. 30 и пунктам "а", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Приготовление к совершению группой лиц по предварительному сговору убийства двух и более лиц"), передает Центр общественных связей ФСБ.

Ранее стало известно о подготовке подростками теракта в Керчи.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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