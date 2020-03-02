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На судне у берегов Крыма прогремел взрыв

На судне у берегов Крыма прогремел взрыв
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Пострадал член экипажа

В машинном отделении грузового судна "Ал Хани" произошла авария. После сильного хлопка один из моряков был госпитализирован. Корабль находился на якорной стоянке возле Керчи. 

Пострадавшим оказался второй механик, гражданин Сирии. Мужчина получил ожоги кипятком и был передан экстренным службам в порту Кавказ, где его обследовали медики.

Взрыв зафиксировали 28 февраля в 07:30, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота. Инцидент не повлиял на движение в Керченском проливе, сейчас на корабле под флагом Сирии продолжается ремонт. 

Ранее "Утро" писало, что российский корабль открыл огонь в Средиземном море

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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