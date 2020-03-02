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В Москве задержали банду лжеэкстрасенсов

Они выманили у граждан около двух миллионов рублей

Сотрудники полиции поймали ложных экстрасенсов, которые обманывали москвичей. Мошенники получали платежи, общая сумма которых превысила два миллиона рублей. 

Задержанные размещали объявления в интернете, в которых обещали помочь при серьезных проблемах в личной жизни или профессии. Псевдомаги просили сообщать личные данные: позже обманутым гражданам перезванивали и сообщали, что экстрасенс готова им помочь, сообщает "Подмосковье сегодня"

Стоимость первого сеанса доходила до 30 тыс. рублей, в дальнейшем переводы могли возрастать до 850 тыс. рублей с одного человека, рассказал агентству "Москва" официальный представитель МВД РФ. 

Полиция арестовала 10 человек, среди которых – лидер организации лжеэкстрасенсов. Следствие возбудило семь уголовных дел по факту мошенничества. 

Ранее "Утро" рассказало о новом способе мошенничества

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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