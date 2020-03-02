Они выманили у граждан около двух миллионов рублей

Сотрудники полиции поймали ложных экстрасенсов, которые обманывали москвичей. Мошенники получали платежи, общая сумма которых превысила два миллиона рублей.

Задержанные размещали объявления в интернете, в которых обещали помочь при серьезных проблемах в личной жизни или профессии. Псевдомаги просили сообщать личные данные: позже обманутым гражданам перезванивали и сообщали, что экстрасенс готова им помочь, сообщает "Подмосковье сегодня".

Стоимость первого сеанса доходила до 30 тыс. рублей, в дальнейшем переводы могли возрастать до 850 тыс. рублей с одного человека, рассказал агентству "Москва" официальный представитель МВД РФ.

Полиция арестовала 10 человек, среди которых – лидер организации лжеэкстрасенсов. Следствие возбудило семь уголовных дел по факту мошенничества.

Ранее "Утро" рассказало о новом способе мошенничества.