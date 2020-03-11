Есть пострадавшие

В воинской части города Луховицы прогремел взрыв. Это случилось в одном из ангаров с автомобильными запчастями.

Пострадали четыре человека. Один из военнослужащих находится в тяжелом состоянии, у него оторвало кисть, передает телеграм-канал Mash.

Согласно одной из версий, в воинской части взорвался баллон с бытовым газом. Сейчас на месте происшествия работает военная прокуратура и специальные службы, сообщает агентство "Луховицкие вести".

Воинская часть расположена возле поселка Красная Пойма в Подмосковье.

Ранее "Утро" писало о взрыве газового баллона в Подмосковье.