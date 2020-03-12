Симпатичные с первого взгляда зверьки могут быть переносчиками инфекций и бешенства

За последние недели на улицах столицы нашли десять енотов. Эксперты считают, что в будущем их количество увеличится.

Этих животных разрешено содержать как домашних. Они могут легко попасть на улицу через форточку. Любопытные зверьки лазят по деревьям, исследуют подвалы, могут зайти за едой в кафе, сообщил РИА "Новости" начальник отдела сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.

Специалист также предупредил, что еноты будут встречаться все чаще и рассказал, как нужно вести себя с ними. Этих животных нельзя гладить, а также не следует давать им еду: они могут легко впасть в агрессию и сильно искусать. Кроме того, звери могут бытьпереносчиками бешенства, напомнил Сергей Бурмистров.

Ранее "Утро" рассказало, как украинские пограничники обезвредили российского воинственного енота, пытавшегося прорваться на территорию их страны.