Овцы подорвали боеготовность системы ПРО США

Животные прорвались на закрытый объект

Парнокопытные протестуют против размещения противоракетного комплекса Aegis Ashore в Румынии. Как сообщает ТАСС, животные пасутся вокруг бетонной ограды и наступают на датчики безопасности, приводя в действие сигнал "Боевая тревога". При этом взору выбегающих с оружием солдат открываются лишь невозмутимые овечьи морды. Если это единичный случай, то даже смешно. Но когда это происходит постоянно - попахивает диверсией.

Представитель американского командования базы в Девеселу уже официально обратился в Министерство национальной обороны Румынии. В документе черным по белому написано, что расположенная в десятке метров от забора овчарня "подрывает минимальные требования безопасности и препятствует функционированию установок".

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Фактически американцы обвинили румын в нарушении обязательств по международному соглашению. Однако власти Республики парируют, что они совершенно ни при чем. Овчарня принадлежат 63-летнему крестьянину Думитру Блежа, который приобрел ее еще в 2007 г., задолго до начала строительства противоракетного комплекса. А паслись овцы в этих местах вообще с незапамятных времен.

Теперь предприимчивый румын требует €18 тыс. в обмен на снос овчарни площадью всего 132 кв. метра. Однако, несмотря на то что для Пентагона это, в общем-то, не такие большие деньги (строительство одного только комплекса обошлось в $800 млн), откупаться от крестьянина американцы не спешат, пытаясь доказать, что овчарня построена незаконно. Якобы Блежа специально купил землю, чтобы шантажировать ракетчиков. Судебная тяжба между военными и крестьянином продолжается уже около трех лет, но пока не окончилась ничем.

Комплекс Aegis Ashore американцы разместили в Румынии в мае 2016 г., чем вызвали волну возмущения в Москве. Военные РФ считают, что противоракеты и радары установлены слишком близко к российской территории. Однако США это не волнует - в этом году аналогичный комплекс Вашингтон планирует разместить и в Польше.