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В США сочли поставку "Джавелинов" Киеву бесполезной

Фото: wikipedia.org
Комплексы никак не повлияют на баланс сил

Достаточно интересный анализ предстоящей отправки американских "Джавелинов" Украине дал эксперт Defense Priorities, подполковник в отставке Дэниэл Дэвис.

На страницах The National Interest бывший военный с большим скепсисом отнесся к официальному заявлению властей, что будущие поставки "пойдут на пользу внешней политике и национальной безопасности Соединенных Штатов. Он подчеркнул, что Украина не является союзником США, поэтому Вашингтону незачем помогать Киеву, так как это грозит ухудшением отношений с ядерной Россией. А Украина не является полновесным союзником для США и вряд ли поможет американцам в военном конфликте.

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И даже если принять во внимание политический аспект, а не только военный, "Джавелины" никаким образом не повлияют на баланс сил между ВСУ и ополченцами. А позиция Москвы останется неизменной.


По мнению Дэвиса, противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) лишь усилят "сепаратистские настроения" и укрепят позицию Кремля на юго-востоке страны. А поскольку Украина не входит в сферу национальных интересов США, Вашингтону незачем рисковать только для того, чтобы "насолить" России. Америка в таком случае останется в убытке.

Количество в 210 противотанковых ракет, которое Пентагон обещал Киеву, Дэвис считает просто смешным. Ветеран войны в Ираке вспоминает, как в 1991 г. в составе 2-го кавалерийского полка каждое подразделение расстреляло по 80 ракет за шесть часов боя, атакуя танки Саддама Хусейна. Легко подсчитать, что весь украинский запас "Джавелинов" будет израсходован в первый же день боевых действий.

Поэтому поставка ПТРК – это, скорее, символический шаг, способ показать, что Вашингтон готов на полном серьезе поддержать киевские власти и "схлестнуться" с Москвой. Но нужно ли это рядовым американцам – большой вопрос. Пока поставку "Джавелинов" Киеву одобрил Госдеп. Теперь слово за президентом Трампом и Конгрессом. Однако украинские политики уже говорят о сделке как практически свершившейся.

Александр ИЛЬИН
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