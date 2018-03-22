Россия завоюет мировое господство без единого выстрела

Западные эксперты рассказали о "реальных планах" Кремля

Москва стремится ослабить Запад и поссорить страны НАТО. Причем русские намерены это сделать не военными средствами, а с помощью гибридных войн, кибератак и политических инструментов, которые в современных условиях стали намного эффективнее открытых боевых действий.

К такому выводу пришли аналитики The National Interest, основываясь на высказываниях военачальников НАТО. Последние давно признали, что уже не могут строить диалог с Россией, как это было на протяжении десятилетий, и в том числе во время Холодной войны.

По словам главы Европейского командования вооруженных сил США в Европе Кертиса Скапаротти, Россия "агрессивно использует социальные медиа и СМИ для распространения дезинформации", а также настраивает европейцев против США, своих "давних партнеров".

"В Кремле поняли, что за действия по расширению сферы влияния не нужно платить дорогую цену.А вот мы, США, со своей стороны, сделали недостаточно, чтобы дать русским в этом плане достойный отпор", – заявил адмирал Майк Рождерс, возглавляющий Агентство национальной безопасности (АНБ). НАТО не может отвечать танками и самолетами на кибератаки с информационными "вбросами". А адекватных контрмер как не было, так и нет.

Западные военные эксперты уверены, что Россия пытается разрушить НАТО изнутри. Пока США выбивают из каждой страны альянса по 2% на военные нужды, Москва подрывает доверие Старого света к Вашингтону, используя, так называемую "гражданскую тактику", которая ничего не имеет общего с военной. Например, это дискредитация западных институтов, Европейского союза и ценностей Западного мира как таковых.

Как полагает приглашенный научный сотрудник по программе Большая Европа в Европейском совете по международным отношениям Густав Грессель, военные усилия России направлены на то, чтобы "подорвать и подчинить" себе общество, которое раздирают противоречия.

При этом, Москва вовсе не собираются нападать на Европу, а предпочитает действовать политическими и психологическими методами. В Кремле понимают, что России не хватит военного потенциала, чтобы захватить территории у стран НАТО. Да и ей это не нужно. Когда Москва отрицает свои "захватнические планы", возможно, она даже не лукавит. Хотя авторы статьи в перспективе допускают и такой вариант.

Россия пытается сохранить влияние в рамках бывшего СССР и на Балканах. А также статус крупной мировой державы. При этом русские пытаются свергнуть доминирующих десятилетиями американцев, которые очень болезненно реагируют на неповиновение Вашингтону.

Эксперты полагают, что НАТО нужно сконцентрироваться не на увеличении контингента войск в на границе с Россией, а противостоянии киберугрозе. И первым таким шагом стало создание Центра по борьбе с гибридными угрозами в Хельсинки. Впрочем, пока он никак о себе не заявил, потому делать выводы о его эффективности еще рано.

Авторы статьи, конечно, сгущают краски. Рассуждать всерьез о планах России захватить территории стран НАТО вряд ли бы стал здравомыслящий человек. Однако пропагандистская война действительно имеет место быть. И в ближайшее время Запад может существенно увеличить финансирование оппозиционных российским властям СМИ. Есть и другие методы. Так, недавно США пригрозили признать телеканал Russia Today иностранным агентом, что вызвало возмущение в Москве.

Сегодняшняя Россия действительно больше не считает США мировым лидером, это ее роднит с СССР. При этом она стала изобретательной, жесткой и достаточно последовательной в отстаивании своих национальных интересов. Понравится ли это кому-нибудь на Западе? Конечно нет.