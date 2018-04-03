Военные из РФ и Украины попались на шпионаже

Злоумышленники собирались выслать за границу секретные карты

ФСБ России задержала четверых шпионов. По данным ведомства, трое россиян и украинец собирались передать за границу секретные военные карты.

Как сообщает РИА "Новости", обыски прошли в Екатеринбурге, Омске и Крыму. В результате силовики изъяли электронные и бумажные копии секретных топографических карт Генштаба ВС России.

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Интересно, что уголовное дело решили не возбуждать, ограничившись предупреждением. Как говорится в сообщении ведомства, все виновные признали, что создавали угрозу безопасности России, и "отказались от совершения подобных поступков в дальнейшем".

Вероятно, задержанные – военнослужащие, поэтому у них и был доступ к секретным документам. Этот инцидент далеко не единичный случай. Так, в феврале ФСБ задержала в Симферополе гражданина Украины Константина Давыденко, которого подозревают в шпионаже. По версии силовиков, он собирал и передавал украинским спецслужбам информацию о деятельности Росгвардии и непосредственно сотрудниках ФСБ. В этом случае возбуждено уголовное дело, ведется следствие.