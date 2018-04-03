Политика

Арест Савченко

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Военные из РФ и Украины попались на шпионаже

Фото: nac.gov.ru
Злоумышленники собирались выслать за границу секретные карты

ФСБ России задержала четверых шпионов. По данным ведомства, трое россиян и украинец собирались передать за границу секретные военные карты.

Как сообщает РИА "Новости", обыски прошли в Екатеринбурге, Омске и Крыму. В результате силовики изъяли электронные и бумажные копии секретных топографических карт Генштаба ВС России.

По теме

Интересно, что уголовное дело решили не возбуждать, ограничившись предупреждением. Как говорится в сообщении ведомства, все виновные признали, что создавали угрозу безопасности России, и "отказались от совершения подобных поступков в дальнейшем".

Вероятно, задержанные – военнослужащие, поэтому у них и был доступ к секретным документам. Этот инцидент далеко не единичный случай. Так, в феврале ФСБ задержала в Симферополе гражданина Украины Константина Давыденко, которого подозревают в шпионаже. По версии силовиков, он собирал и передавал украинским спецслужбам информацию о деятельности Росгвардии и непосредственно сотрудниках ФСБ. В этом случае возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Крым оградили от вражеских налетов

Теперь ни один самолет не полетает над черноморской акваторией

Судьбу Донбасса решают за спиной Кремля

Страны из "нормандской четверки" не сообщили России о запланированном саммите по больному вопросу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей