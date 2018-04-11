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Американцы изобрели "дронкиллер"

Кадр youtube.com
Аппарат испытают в Сирии

Морские пехотинцы США получили опытную партию новых устройств для борьбы с дронами, которая могла бы заинтересовать и российских военных. Новинку представила компания IXI Technology на выставке Sea Aire Space 2018 в Вашингтоне.

От обычного "противодронного" ружья "Дронкиллер" отличается тем, что не глушит сигнал коптера, а добавляет в сигнал лишние данные, которые лишают аппарат управления. В итоге он падает или возвращается на базу на автопилоте.

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Весит аппарат примерно столько же, сколько автомат, – 3,5 кг, потому его можно легко взять с собой. "Дронкиллер" обнаруживает сигнал коптера в течение трех секунд в радиусе 1 километра. Благодаря литийионному аккумулятору он может бесперебойно работать в течение четырех часов. Этого вполне хватит, чтобы отразить атаку, а затем спокойно подзарядить.

В Пентагоне планируют использовать "дронкиллер" в Сирии, Ираке и Афганистане. С недавних пор боевики начали привязывать к дронам самодельные бомбы и сбрасывать их на солдат и военную технику. В связи с этим коптеры стали настоящей проблемой на Ближнем Востоке, в том числе для российских военных в Сирии. Подобный "дронкиллер" мог бы им здорово пригодиться. Исламисты активно используют коптеры во время городских боев, а также совершают с их помощью диверсии.


Александр ИЛЬИН
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