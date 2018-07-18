Обстоятельства произошедшего пока выясняются

Настоящий скандал разразился в армянском селе Паник в Ширакской области в центре которого оказались российские военные с базы Гюмри. Средь бела дня раздались автоматные очереди, а по улицам села бешено понеслись "КамАзы" с солдатами, утверждают местные СМИ.

Подумав, что началась война, местные жители выбежали на улицы. Оказалось, что российские военные проводили учения, перекрыв дорогу села, но люди почему-то об этом якобы ничего не знали и сильно испугались. Как позже сообщил глава общины Паник Вардан Макеян, были даже дети, которые потеряли сознание.

К одному из российским военнослужащих ринулась разъяренная толпа, и капитану, который так и не представился, пришлось принять на себе "удар" местных жителей, которые порой вели себя даже слишком экспрессивно. Из сбивчивой и эмоциональной беседы, которая записывалась на телефон, стало понятно, что военные устраивали условную засаду на автоколонну. Кого-то из жителей предупредили, но основная часть населения оказалась не в курсе. Капитан неоднократно извинился, но люди требовали имя и фамилию офицера, который отдал приказ устроить засаду прямо в селе.



Позже заместитель командира 102-й российской базы в Армении по работе с личным составом Алексей Полюхович в интервью Sputnik Армения сказал, что руководство базы проводит разбирательство в связи с инцидентом. Затем высказался и губернатор Ширакской области Карен Саруханян. По его словам, российские военные извинились за инцидент и пообещали, что виновные обязательно понесут ответственность. Учения не собирались проводить на территории села, но атака автоколонны, видимо, по ошибке, произошла недалеко от жилых домов. Подобный инцидент произошел первый раз.

Официального комментария от Минобороны по информации об инциденте в Армении не поступало. О произошедшем в селе Паник сообщили только местные СМИ.

Село Паник расположено рядом с полигоном "Алагяз", где регулярно проводятся учения российских военных, которые служат на базе Гюмри в 126 км от Еревана. База составляет основу военной группировки РФ в Закавказье и давно выполняет стабилизирующую функцию в непростом регионе. Периодически жители жалуются на то, что тяжелая техника разрушает дороги, но в целом отношение людей к базе лояльное.





