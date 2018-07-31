Азербайджан поможет "Антонову" встать на ноги
Прямо-таки сенсационные новости приходят с Украины. Выйти "Антонову" из глубокого кризиса может помочь Азербайджан, который собирается купить сразу 10 украинских самолетов Ан-178. Пока этот транспортник существует только в двух экземплярах, один из которых используется для статических испытаний.
Как заявил президент ГП "Антонов" Александр Донец в интервью для 112.ua, предприятие заключило соглашение с подразделением Boeing и возобновляет серийное производство самолетов. Причем намерено выпускать по восемь в год. При этом на технику уже якобы уже есть покупатель, азербайджанская Silkways Airlines, которая заинтересована в покупке 10 авиалайнеров.
Самолеты будут из линейки NEXT, с комплектующими, поставленными американской компанией Aviall. Донец добавил, что 60% комплектующих самолета западного производства дешевле российских.
Есть ли связь между этими планами и реальностью, еще предстоит выяснить, но точно стоит отметить, что разница между соглашением и контрактом просто огромная.
От рубля ждут обвала
Курс национальной валюты не внушает доверия
Украина выжидает момента для удара по Крыму
Война между двумя государствами неизбежна, считает экс-министр ДНР
Новости партнеров
Фоторепортаж
Новости Украины
- Украинский спецназ поздравили российским роликом
- Украинцев стращают тюрьмой за российские товары
- Украинцам подняли цену на газ
НЛО
- Понять язык инопланетян помогут дети
- На Луне нашли признаки жизни
- У Солнца заметили космический корабль
Выбор читателей
- Крымский мост прогнулся
- Рядом с перевалом Дятлова взорвали ядерную бомбу
- Скрипаль подала тайный знак о помощи
- НАТО сделала России военное предупреждение
- Названа причина смерти Говорухина
- Открытие ЧМ-2018 вызвало скандал
- Крымский мост штормит
- Вид Юлии Скрипаль после отравления шокировал весь мир
- Врач предрек Волочковой скорый конец
- Это он Терезе Мэй: Уильямс показал неприличный жест на открытии ЧМ
- Путин рассказал о смерти Скрипалей
- За треснутым Крымским мостом следят из космоса
- Раскрыта тайна резкой перемены в Ротару
- Юлию Скрипаль убирают
- В Волгограде перед стартом ЧМ произошло страшное ЧП
- В театре Джигарханяна новый скандал
- В Европе грубо ошиблись насчет "Южного потока"
- Рубль пал
- Крымский мост заглох
- Джигарханян получил нож в спину
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина