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Азербайджан поможет "Антонову" встать на ноги

Фото: wikipedia.org/Vasiliy Koba
Украина завалит своими самолетами весь мир

Прямо-таки сенсационные новости приходят с Украины. Выйти "Антонову" из глубокого кризиса может помочь Азербайджан, который собирается купить сразу 10 украинских самолетов Ан-178. Пока этот транспортник существует только в двух экземплярах, один из которых используется для статических испытаний.

Как заявил президент ГП "Антонов" Александр Донец в интервью для 112.ua, предприятие заключило соглашение с подразделением Boeing и возобновляет серийное производство самолетов. Причем намерено выпускать по восемь в год. При этом на технику уже якобы уже есть покупатель, азербайджанская Silkways Airlines, которая заинтересована в покупке 10 авиалайнеров.

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Самолеты будут из линейки NEXT, с комплектующими, поставленными американской компанией Aviall. Донец добавил, что 60% комплектующих самолета западного производства дешевле российских.

Есть ли связь между этими планами и реальностью, еще предстоит выяснить, но точно стоит отметить, что разница между соглашением и контрактом просто огромная.


Александр ИЛЬИН
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