ПВО Сирии объявили охоту на F-35

Причины аварии истребителя ВВС Израиля до сих по не выяснены

История с неожиданно вышедшим из строя истребителем F-35 ВВС Израиля в октябре прошлого года до сих пор оставляет вопросы. Самолет в составе эскадрильи атаковал средства ПВО Сирии, и по данным СМИ арабской республики был подбит из советского комплекса С-200.

В Израиле эту информацию не подтвердили, однако позже заявили, о столкновении истребителя пятого поколения с птицей, после которого F-35 пришлось отправить в ремонт, и до сих пор неизвестно, поднимался ли он в небо после этой истории. Никаких фотографий израильтяне не представили. А эксперты выразили сомнение, как современный истребитель, прошедший испытания, мог быть сбит обыкновенной птицей.

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Тем не менее, версию, что по самолету работал С-200, поддержал сайт Southfront.org и некоторые другие интернет-издания. Советский комплекс они назвали самой совершенной дальнобойной зенитной системой, хоть и устаревшей.

По мнению авторов The National Interest, доказательств того, что F-35 был сбит из С-200 явно недостаточно. И вдобавок, против этой версии работает тот факт, что Израиль получил только 7 истребителей из 50. Летчики еще не освоили эти машины до конца и вероятность, что F-35 отправили на боевое задание к границам Сирии, крайне мала. В ВВС Израиля достаточно F-16 и F-15 для этих целей. Кроме того, F-35 не лучшим образом подходит для аэроразведки, которую Израиль проводит в воздушном пространстве Ливана. "Диалог" с ПВО Сирии у израильских самолетов обычно происходит на ливано-сирийской границе. Официальный Дамаск утверждает, что израильские самолеты регулярно вторгаются в сирийское воздушное пространство.



Там не менее, западные эксперты уверены, что F-35 может появится в сирийском небе очень скоро, так как новейший истребитель не будут оставлять без дела, иначе зачем он тогда покупался.

Вызывает и вопросы степень повреждения F-35. Такая большая ракета как 5В21, выпущенная из С-200 наверняка бы уничтожила истребитель, если только каким-то чудом она слегка не задела самолет.



