Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

ПВО Сирии объявили охоту на F-35

Фото: pixabay.com
Причины аварии истребителя ВВС Израиля до сих по не выяснены

История с неожиданно вышедшим из строя истребителем F-35 ВВС Израиля в октябре прошлого года до сих пор оставляет вопросы. Самолет в составе эскадрильи атаковал средства ПВО Сирии, и по данным СМИ арабской республики был подбит из советского комплекса С-200.

В Израиле эту информацию не подтвердили, однако позже заявили, о столкновении истребителя пятого поколения с птицей, после которого F-35 пришлось отправить в ремонт, и до сих пор неизвестно, поднимался ли он в небо после этой истории. Никаких фотографий израильтяне не представили. А эксперты выразили сомнение, как современный истребитель, прошедший испытания, мог быть сбит обыкновенной птицей.

По теме

Тем не менее, версию, что по самолету работал С-200, поддержал сайт Southfront.org и некоторые другие интернет-издания. Советский комплекс они назвали самой совершенной дальнобойной зенитной системой, хоть и устаревшей.

Фото: wikipedia.org/George ChernilevskyПо мнению авторов The National Interest, доказательств того, что F-35 был сбит из С-200 явно недостаточно. И вдобавок, против этой версии работает тот факт, что Израиль получил только 7 истребителей из 50. Летчики еще не освоили эти машины до конца и вероятность, что F-35 отправили на боевое задание к границам Сирии, крайне мала. В ВВС Израиля достаточно F-16 и F-15 для этих целей. Кроме того, F-35 не лучшим образом подходит для аэроразведки, которую Израиль проводит в воздушном пространстве Ливана. "Диалог" с ПВО Сирии у израильских самолетов обычно происходит на ливано-сирийской границе. Официальный Дамаск утверждает, что израильские самолеты регулярно вторгаются в сирийское воздушное пространство.

Там не менее, западные эксперты уверены, что F-35 может появится в сирийском небе очень скоро, так как новейший истребитель не будут оставлять без дела, иначе зачем он тогда покупался.

Вызывает и вопросы степень повреждения F-35. Такая большая ракета как 5В21, выпущенная из С-200 наверняка бы уничтожила истребитель, если только каким-то чудом она слегка не задела самолет.



Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Армения рассердила Россию

Внутренние разборки наносят ущерб коллективной безопасности

Россиянок освободили из секс-рабства в Китае

Первыми тревогу забили матери пленниц

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей