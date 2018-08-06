США делают ставку истребителей без пилотов

Истребители без пилотов завоевывают небо

В недалеком будущем пилотируемые истребители пятого поколения будут действовать в координации с беспилотными самолетами. Речь идет не о БПЛА, а об истребителях четвертого поколения в беспилотном варианте, которые станут ведомыми и будут подчиняться командам пилотов F-22 и F-35.

Уже сейчас в НАТО активно нарабатывают тактику взаимодействия истребителей двух поколений. Американские пилоты учатся вести бой бок о бок с французскими "Рафалями" и британскими "Тайфунами". Параллельно США испытывают F-16 в беспилотном варианте. В прошлом году участникам проекта наконец удалось запустить самолет без пилота в небо и, что самое главное, посадить его. При этом машина могла управляться с земли или пилотом другого истребителя.

Похожие испытания проводят в российском ЛИИ имени Громова с Су-27, однако без летчика машину в небо еще не отпускали. Во время полета в кабине все время находился пилот, хотя самолет маневрировал сам. Эти работы, по сути, ведутся по личной инициативе и не финансируются, в то время как американцы выделяют на похожую программу миллионы долларов.

По данным Института аэрокосмических исследований США, еще в 2000 г. в Управлении перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA) началась работа над программой "Объединенные автономные боевые системы" (Joint Unmanned Combat Air Systems, J-UCAS).



И в то время как "Боинг" занимался разработкой беспилотника Х-45, который так и не был запущен в серию, а Northrop Grumman создавал X-47 для авианосцев – как впоследствии оказалось, для музеев, компания BAE пошла по другому пути. Она придумала систему, которая позволяет дистанционно управлять вертолетами и самолетами, в которых никого не было. В ходе испытаний поднимался в небо абсолютно пустой вертолет "Апач", который работал в связке с пилотом другой машины.

Тем не менее программа J-UCAS была закрыта. Однако разработки BAE унаследовал другой проект, в котором беспилотные самолеты учились использовать как разведчиков, то есть фактически как БПЛА. Причем испытания были удачными.

Теперь в Пентагоне могут оборудовать системой BAE истребители F-16, F-15 и использовать их как помощников опытных пилотов. Один из минусов этой системы, пожалуй, в том, что если ведущего собьют, автономные истребители рискуют превратиться в полуслепых котят. Но, по данным Aviation Week, самолеты оснащаются системами управления миссиями и способны автоматически планировать свой полет благодаря установленным датчикам. Цель программы – как раз добиться максимальной автономности, чтобы истребители без летчиков не только наносили ракетно-бомбовые удары, что уже делает MQ-9 Reaper, но и вести воздушный бой с противником.