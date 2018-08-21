Российский фрегат взяли на прицел

Корабль пошел через владения англичан

Переход "Адмирала Макарова" с Балтийского на Черноморский флот не мог остаться незамеченным. В проливе Ла-Манш российский фрегат взял на сопровождение британский минный тральщик HMS Hurworth. А в небе, по данным Daily Mail, над кораблем покружил военный вертолет Wildcat. Учитывая, что "Калибры" "Адмирала Макарова" могут легко разнести какой-нибудь британский порт, сопровождение фрегата не вызывает никаких вопросов и является, скорее, протокольным. Тральщик HMS Hurworth, построенный в 1980-х, совершенно не способен противостоять вооруженному до зубов "Адмиралу Макарову", и его задача заключается в другом – искать и обезвреживать морские мины.

Поскольку вертолет Wildcat может быть вооружен торпедами Sting Ray, которые теоретически могут быть опасны для российского фрегата, то, скорее всего, с британцем быстрее расправится зенитно-артиллерийский комплекс "Палаш".



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Англичане и не стали бы связываться с "Макаровым", а вызвали бы фрегаты типа 23, вооруженные противокорабельными крылатыми ракетами "Гарпун". Или новейший HMS Diamond типа 45, который 8 августа уже сопровождал российский большой противолодочный корабль "Североморск" и ракетный крейсер "Маршал Устинов". Подобные "перехваты" для моряков давно стали рутиной. Другой вопрос, что в последнее время переходы российских боевых кораблей участились.

Тот же "Адмирал Макаров" прослужил на Балтийском флоте недолго, с конца прошлого года, и теперь будет базироваться в Севастополе, то есть усилит и так мощную группировку российских кораблей в Крыму.