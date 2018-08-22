В двигатель не верят даже эксперты

Накануне американский телеканал CNBC, ссылаясь на свои источники в американской разведке, сообщил, что Россия потеряла в Баренцевом море ракету с ядерным двигателем и теперь пытается ее достать. Речь, видимо, идет о "Буревестнике", который впервые представил широкой публике Владимир Путин в марте этого года, а позже в своем видеоролике показало Минобороны.

По данным издания, ракету потеряли еще в ноябре прошлого года в ходе неудачных испытаний. В период с ноября по февраль "Буревестник" якобы взлетал четырежды, но каждый раз ракета падала в море. Как сообщает источник CNBC, самый долгий полет продолжался немногим более двух минут, за это время ракета пролетела 35 километров. А самый короткий полет "Буревестника" якобы длился 4 секунды – он успел преодолеть лишь 8 километров.

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Американские разведчики утверждают, что сейчас русские готовят операцию по поднятию упавшей в ноябре ракеты на поверхность, в которой будут участвовать три судна, причем одно из них оборудовано для работы с радиоактивными материалами. Точные сроки операции неизвестны, равно как и вероятность загрязнения окружающей среды радиоактивным топливом.

Как считает американский ученый-ядерщик Ганс Кристенсен, которого цитирует CNBC, если ракета не разрушилась при ударе о воду, то загрязнения могло и не быть. Но обычно удар настолько силен, что повреждения неизбежны.

Однако утверждать, что "Буревестник" отравил Баренцево море, будет неправильно. Тем более пока неясно, была ли задействована при запуске ядерная установка, так как пока могли проводиться лишь предварительные испытания ракеты. По данным СМИ, ракета оснащена двумя двигателями – внутреннего сгорания и непосредственно ядерным, который включается позже. Некоторые военные эксперты вообще отказываются верить в "Буревестник".

По мнению члена-корреспондента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константина Сивкова, создание и успешное испытание ракеты с ядерным двигателем само по себе невозможно. К такому выводу он пришел после консультаций с учеными, которые занимались строительством и созданием ядерных двигателей начиная со времен Советского Союза.

"Создание подобных двигателей в нынешних условиях чрезвычайно затруднено, практически невозможно. Единственное, что удалось сделать, это ядерный двигатель для полета в космос", – сказал Сивков в эфире "Национальная служба новостей".